Впрочем, в прокуратуре так не считают. Их пресс-служба опубликовала отчет.

К теме Такого даже при Януковиче не было: Кличко о массовых обысках на коммунальных предприятиях Киева

Реакция на хищение бюджета

По словам правоохранителей, массовые обыски – это жесткая реакция на факты хищения бюджетных средств. В прокуратуре отметили, что вынуждены были одновременно и быстро провести ряд следственных действий, чтобы избежать утечки информации.

В операции, кроме прокуратуры, принимали участие представители полиции, СБУ и фискальной службы, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Куда пришли с обысками:

"Киевзеленстрой"

"Спецжилфонд"

"Киевавтодор"

"Киевгорсвет"

Департамент соцполитики КГГА

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА

Департамент земельных ресурсов КГГА

Кроме этого, правоохранители посетили дома фигурантов уголовных производств. Обыски провели у:

главного архитектора Киева Александра Свистунова

председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

К тому же правоохранители провели обыски у членов группировки, которая организовала вымогательство средств с предпринимателей за незаконную работу торговых точек в подземных переходах в центре Киева. По данным следствия, к крышеванию незаконной деятельности могут быть причастны работники КГГА и бывший нардеп. Ежемесячно они получали от 5 до 7 миллионов нелегальных доходов.

Также обыскали и подрядчика Подольского моста – ООО "Спецпроект-Инвест".

В чем подозревают

Правоохранители вручили 11 подозрений, в том числе и должностным лицам. Эти дела касаются:

незаконного завладения бюджетными средствами,

умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах,

злоупотребление служебным положением,

осуществление незаконных поборов с предпринимателей,

крышевание нелегального бизнеса.

Реакция политиков

Во время заседания Киевсовета 13 мая Виталий Кличко резко отреагировал на процессуальные действия правоохранителей. Он считает, что это давление на местное самоуправление и лично на него. По словам Виталия Кличко, правоохранители и налоговики "кошмарят" столичную власть.

Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты,

– заявил Кличко.

Впрочем, представители президентской партии в Киевсовете поддержали обыски. В официальном заявлении фракции депутаты обвинили чиновников в обворовывании каждого киевлянина.

Мы настаиваем на всестороннем, полном, а главное прозрачном расследовании всех эпизодов, событий , которые содержат признаки правонарушений и преступлений,

– отметили "слуги народа".

Заявление опубликовала депутат Лилия Пашинная: