Впрочем, в прокуратуре так не считают. Их пресс-служба опубликовала отчет.
К теме Такого даже при Януковиче не было: Кличко о массовых обысках на коммунальных предприятиях Киева
Реакция на хищение бюджета
По словам правоохранителей, массовые обыски – это жесткая реакция на факты хищения бюджетных средств. В прокуратуре отметили, что вынуждены были одновременно и быстро провести ряд следственных действий, чтобы избежать утечки информации.
В операции, кроме прокуратуры, принимали участие представители полиции, СБУ и фискальной службы, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Куда пришли с обысками:
- "Киевзеленстрой"
- "Спецжилфонд"
- "Киевавтодор"
- "Киевгорсвет"
- Департамент соцполитики КГГА
- Департамент градостроительства и архитектуры КГГА
- Департамент земельных ресурсов КГГА
Кроме этого, правоохранители посетили дома фигурантов уголовных производств. Обыски провели у:
- главного архитектора Киева Александра Свистунова
- председателя исполкома партии "УДАР" Артура Палатного
Также обыскали и подрядчика Подольского моста – ООО "Спецпроект-Инвест".
В чем подозревают
Правоохранители вручили 11 подозрений, в том числе и должностным лицам. Эти дела касаются:
- незаконного завладения бюджетными средствами,
- умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах,
- злоупотребление служебным положением,
- осуществление незаконных поборов с предпринимателей,
- крышевание нелегального бизнеса.
Реакция политиков
Во время заседания Киевсовета 13 мая Виталий Кличко резко отреагировал на процессуальные действия правоохранителей. Он считает, что это давление на местное самоуправление и лично на него. По словам Виталия Кличко, правоохранители и налоговики "кошмарят" столичную власть.
Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты,
– заявил Кличко.
Впрочем, представители президентской партии в Киевсовете поддержали обыски. В официальном заявлении фракции депутаты обвинили чиновников в обворовывании каждого киевлянина.
Мы настаиваем на всестороннем, полном, а главное прозрачном расследовании всех эпизодов, событий , которые содержат признаки правонарушений и преступлений,
– отметили "слуги народа".
Заявление опубликовала депутат Лилия Пашинная: