Собирала на операцию: в Медгородке в Киеве у женщины украли 20 тысяч гривен – видео

Наглое преступление произошло в Киеве 16 июня на проспекте Любомира Гузара, 3. Две неизвестные женщины вытащили у пациентки медицинского учреждения кошелек с большой суммой.

Пострадавшей от рук воровок стала пожилая женщина, которая несла медикам средства на операцию. Злоумышленницы поживились 20 тысячами гривен. Их лица пытаются установить полицейские.

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Само преступление сняли камеры видеонаблюдения, установленные в больнице.

Киевляне предлагают помочь бабушке

По данным очевидцев и правоохранителей, кражу совершили две женщины, которые по очереди зашли в помещение больницы.

Одна из злоумышленниц на мгновение прижалась к потерпевшей и вытащила у нее из сумки кошелек. Другая прикрывала факт преступления собой.

Совершив преступление, женщины сбежали в неизвестном направлении.

В соцсетях киевляне предлагают организовать сбор средств в помощь пострадавшей. Впрочем, организовал ли его кто-то, пока неизвестно.

Никаких комментариев по поводу инцидента от полиции пока не было.

Смотрите видео с женщинами, которые похитили у бабушки 20 тысяч гривен в киевской больнице: