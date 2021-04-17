В Киевском СИЗО поймали "на горячем" медицинского работника. Он за деньги сбывал заключенным наркотические средства.

Мужчину задержали 17 апреля при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.

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Подробности о задержанном

Он работал в Киевской медицинской части филиала государственной учреждения "Центр охраны здоровья ГКИС Украины"

Его задержали по факту хранения и сбыта наркотиков в месте лишения свободы и получении неправомерной выгоды.

Медицинского работника разоблачили, когда он в очередной раз пытался пронести за деньги наркотические средства заключенному.

Что нашли в вещах мужчины

В личных вещах 40-летнего сотрудника медперсонала обнаружили 2 мобильных телефона. В их корпусах были спрятаны 7 свертков с наркотическим веществом.

Их медработник получил, чтобы передать одному из заключенных за денежное вознаграждение. За доставку наркотиков он получил 4 тысячи гривен. Эти деньги уже изъяли.

Правоохранители готовят задержанному сообщение о подозрении. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.