Медработник СИЗО в Киеве организовал "бизнес" с наркотиками
В Киевском СИЗО поймали "на горячем" медицинского работника. Он за деньги сбывал заключенным наркотические средства.
Источник:Киевская городская прокуратура
Мужчину задержали 17 апреля при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.
Читайте также Полиция в Днепре изъяла 120 килограммов амфетамина: это рекорд для Украины
Подробности о задержанном
- Он работал в Киевской медицинской части филиала государственной учреждения "Центр охраны здоровья ГКИС Украины"
- Его задержали по факту хранения и сбыта наркотиков в месте лишения свободы и получении неправомерной выгоды.
- Медицинского работника разоблачили, когда он в очередной раз пытался пронести за деньги наркотические средства заключенному.
Что нашли в вещах мужчины
В личных вещах 40-летнего сотрудника медперсонала обнаружили 2 мобильных телефона. В их корпусах были спрятаны 7 свертков с наркотическим веществом.
Их медработник получил, чтобы передать одному из заключенных за денежное вознаграждение. За доставку наркотиков он получил 4 тысячи гривен. Эти деньги уже изъяли.
Правоохранители готовят задержанному сообщение о подозрении. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Поделиться новостью