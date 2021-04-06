В Киеве второй день действует усиленный карантин – в общественный транспорт пропускают только по пропускам, а многие маршрутки отказались работать. Ситуацией воспользовались таксисты и моментально повысили цены на проезд.

Некоторые киевляне отнеслись к такому шагу с иронией. В соцсетях можно найти много забавных мемов.

К этой теме В Киеве таксисты снова подняли цены

Мемы о политиках

Мэру Виталию Кличко "досталось" одному из первых – он "отказался ехать на Левый берег за 700 гривен и переплыл Днепр".

Дважды вспомнили нардепа Алексея Гончаренко – его изобразили таксистом. Сначала ему отказала Ирина Верещук, которая претендовала на должность мэра столицы и запомнилась съемками своих предвыборных роликов. Вместо такси, Верещук выбрала воздушный транспорт.

А вот Петра Порошенко Гончаренко таки уговорил – он взял с него полторы тысячи, чтобы подвезти в Верховную Раду.

Внимание! На картинке – ненормативная лексика!

Мемы о таксистах

Киевляне также подшутили над таксистами, мол, они стали теперь очень богатыми людьми.

Предыстория

В Киеве с 5 апреля действуют новые карантинные ограничения – доехать на работу на общественном транспорте можно только определенной категории работников, им выдают специальные пропуска. Остальные киевляне добираются как могут – на собственном авто, такси.

Таксисты утром 5 апреля подняли в два-три раза цены. Впрочем, уже вечером цены были обычными.

6 апреля, во второй день усиленного карантина, наблюдалась аналогичная ситуация – цены поднимали утром, а уже в обед можно было проехать по нормальной цене.