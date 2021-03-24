Мест и медицинского персонала в больницах хватает, – Поворозник
В Киеве ситуация с коронавирусом не является критической, но остается сложной, особенно для медицинских учреждений. Несмотря на это, персонала и мест в больницах хватает.
Источник:24 канал
Также в столице нет пока нехватки вакцины. Такую информацию сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
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Мест в больницах хватает
По его словам, сейчас больницы укомплектованы соответствующим штатом, работают в усиленном режиме.
Медицинского персонала хватает, мест в больницах хватает. Проблем с врачами нет,
– отметил Поворозник.
Он отметил, что места будут расширять в рабочих больницах: "Это будут делать для того, чтобы тот персонал, который "набил руку" на лечении больных COVID-19, имел большую аудиторию для лечения".
В столице нет недостатка в вакцине
Поворозник отметил, что в город распределили 42 тысячи 600 доз вакцин. Сейчас сделали примерно 8,5 тысяч вакцинаций, поэтому нехватки вакцины пока нет.
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Вакцинация, как отметил заместитель председателя КГГА, только началась, поэтому пока о результате говорить рано. "Ситуация остается сложной. Она не является критической, но достаточно сложная, особенно для медицинских учреждений. Поэтому мы призываем всех с пониманием относиться к ситуации, масочному режиму", – добавил Поворозник.
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