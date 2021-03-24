В Киеве ситуация с коронавирусом не является критической, но остается сложной, особенно для медицинских учреждений. Несмотря на это, персонала и мест в больницах хватает.

Также в столице нет пока нехватки вакцины. Такую информацию сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Мест в больницах хватает

По его словам, сейчас больницы укомплектованы соответствующим штатом, работают в усиленном режиме.

Медицинского персонала хватает, мест в больницах хватает. Проблем с врачами нет,

– отметил Поворозник.

Он отметил, что места будут расширять в рабочих больницах: "Это будут делать для того, чтобы тот персонал, который "набил руку" на лечении больных COVID-19, имел большую аудиторию для лечения".

Напомним! Ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявлял, что в Киеве почти не осталось мест для лечения больных коронавирусом.

В столице нет недостатка в вакцине

Поворозник отметил, что в город распределили 42 тысячи 600 доз вакцин. Сейчас сделали примерно 8,5 тысяч вакцинаций, поэтому нехватки вакцины пока нет.

Поворозник заявил, что в Киеве хватает мест и вакцины: смотрите видео

Вакцинация, как отметил заместитель председателя КГГА, только началась, поэтому пока о результате говорить рано. "Ситуация остается сложной. Она не является критической, но достаточно сложная, особенно для медицинских учреждений. Поэтому мы призываем всех с пониманием относиться к ситуации, масочному режиму", – добавил Поворозник.

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