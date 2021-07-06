Как отметили свидетели происшествия, драка произошла после того, как пассажир метрополитена подошел к молодой девушке и ударил ее по пятой точке. Удар злоумышленник сопровождал словами "ж*па".

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Этот поступок очень оскорбил пассажирку, поэтому она отреагировала на него достаточно бурно.

Отбивался шваброй

Мужчина распустил руки возле эскалатора на переходе, который ведет к станции "Дворец спорта". Произошло это около 00:10 6 июля.

Несмотря на значительную разницу в габаритах, девушка почти сразу набросилась на своего обидчика.

Получив несколько пощечин, мужчина начал оскорблять девушку нецензурной бранью. В этот момент к ним подошла еще одна девушка с парнем.

Впрочем, парень в конфликте активного участия не принимал. А вот его спутница противодействовала злоумышленнику вместе с потерпевшей от домаганий.

Во время потасовки мужчина отобрал швабру у сотрудницы метрополитена и пытался с ее помощью держать девушку подальше от себя. Но это не спасло его от нескольких ударов.

Чем закончился инцидент, неизвестно. Скорее всего, мужчина просто пошел дальше.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика – 18+!

Смотрите видео драки девушки с мужчиной в метро Киева: