Из-за чего именно нарушитель решил нарушить кучу норм, неизвестно. Вероятно, он захотел разделить славу с подростками, которые недавно в такой же способ стали известными на всю страну.

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Поступок мужчины живо обсуждают в соцсетях, а некоторые активисты уже разыскивают его для проведения разъяснительной беседы.

Дали прикурить другие пассажиры

Мужчину с маской на подбородке и сигаретой в руках сняли на видео пассажиры, которые ехали в другом вагоне с нарушителем.

Юноша, судя по всему, попросил других пассажиров поджечь ему сигарету, что они и сделали. После этого на глазах у десятков людей показательно затягивался. При этом на камеру мужчина показывал неприличные жесты.

Сделали ли пассажиру с сигаретой замечание свидетели его поступка, неизвестно.

Смотрите видео с мужчиной, который курил в вагоне киевского метро:

Показательные нарушения

Только за последний месяц в столице произошло несколько хулиганских поступков со стороны молодых людей. В метро Киева девушка и парень курили сигареты и снимали все на видео. Впоследствии, накануне Пасхи, 3 девушки веселились в церкви, задували там свечи и курили.

Впоследствии некоторые нарушители снимали видео с извинениями и объяснениями своих поступков.