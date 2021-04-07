Правоохранители проверяют пассажиров столичного метро на наличие у них спецпропусков. Документы смотрят на каждой станции подземки.

Профильные департаменты КГГА выдали 500 тысяч пропусков для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Однако общественным транспортом пользуются и люди, которые приобрели фейковые разрешительные документы. Таких нарушителей отлавливают правоохранители.

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Одну из таких владелиц поддельного спецпропуска поймали утром 7 апреля. Девушка утверждала, что документ ей выдали на работе, однако он оказался ксерокопией оригинала.

Кличко призвал не покупать пропуска

Во время сегодняшнего брифинга теме проезда в общественном транспорте уделил внимание и мэр Киева. По его словам, продажа оригинальных документов, а также поддельных спецпропусков нивелируют результаты введения локдауна.

Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим, потому что зачем тогда строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт. Это все работники критически важных предприятий? Вопрос: у нас локдаун, а люди продолжают вести себя, будто все замечательно и никакой пандемии нет,

– возмутился Кличко.

По словам мэра, правоохранители уже задержали нескольких злоумышленников, которые продавали подделки в интернете. Им грозит уголовная ответственность.

Смотрите сюжет о проверках пассажиров со спецпропусками в метро Киева:

С момента усиления карантина в Киеве и фактической остановки общественного транспорта для всех людей, в столице произошел настоящий коллапс. В КГГА выдали 500 тысяч спецпропусков. Сотни тысяч жителей столицы без разрешительных документов вынуждены пользоваться услугами такси и ездить на работу на собственном транспорте. Из-за этого уровень пробок достигает максимальной отметки.