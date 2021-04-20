Очередное нарушение карантина и правил пользования общественным транспортом сняли сами же подростки. В метро Киева, девушка и парень показательно ехали без масок и раскуривали сигареты.

Видео своего же нарушения выложила в инстаграм владелица аккаунта ppodzhogg. Вместе с ней, курил в поезде молодой парень, сидевший напротив. Кроме них, судя по всему, в вагоне никого не было.

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Являются ли подростки владельцами спецпропусков, по которым можно легально пользоваться подземкой, неизвестно.

Дебоширы на связи

Когда именно в метро произошло откровенное нарушение многих норм и правил, неизвестно. В соцсетях запись появилась 19 апреля.

Автор видео, судя по всему, не впервые отмечается подобными выходками. Она уже выкладывала видео, на котором закидывала ноги на места для сидения с подписью "Лучше любого такси".

Подобным образом девушка подписала и ролик с курением.

А в такси так можно? Дебоширы на связи,

– написала владелица аккаунта в видео, кичась своим поступком.

Видео нарушения мгновенно разлетелось в соцсетях. А в комментариях к записи киевляне выражают свое возмущение тем, что из-за локдауна огромное количество людей не может ездить по метрополитену. Однако подростки каким-то образом подземкой пользуются.

Смотрите видео подростков, которые курят сигареты в метро Киева: