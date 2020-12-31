В последний день 2021 года на станции метро "Контрактовая площадь" появились дисплеи, на которых показывают не время с момента отъезда последнего поезда, а время до прибытия следующего.

Такие существенные изменения, которые значительно облегчат жизнь жителей столицы, стали возможными благодаря петиции на сайте КГГА. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Чиновники отмечают, что подобные технологии внедрят и на других станциях подземки.

Монтировать в течение года

В мэрии утверждают, что проект замены старых часов на современные реализуют КП "Киевский метрополитен" вместе с ООО "ТРАНС-медиа".

Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет. Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, отображается с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.