В метро Киева просят людей как можно меньше пользоваться подземкой
Несмотря на локдаун в Киеве, столичное метро продолжит работать в обычном режиме. Правда, киевлян и гостей города попросили, по возможности меньше пользоваться подземкой.
Источник:фейсбук Натальи Макогон
Несколько правил поведения напомнила заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон. Их она разместила на своей странице в фейсбуке.
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Макогон заверила, что коммунальщики будут дезинфицировать поезда, вестибюль, станции, а также информировать о важности соблюдения карантинных мероприятий.
В то же время она призвала по возможности:
- работать онлайн;
- сместить поездку на после пиковое время;
- оплачивать услуги бесконтактно;
- отложить встречи и поездки на потом.
Также она напомнила о важности соблюдать масочный режим и мыть руки после улицы.
Заметим, что в Киеве с 20 марта начал действовать локдаун. В КГГА решили, что во время жестокого карантина полностью останавливать движение метро, автобусов и других видов транспорта не будут. По решению Кабмина, именно местная власть отвечает за работу транспорта во время усиленных ограничений.
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Но при этом пассажиры должны неукоснительно соблюдать все правила:
- правильно надевать маски, чтобы они закрывали рот и нос;
- соблюдать социальную дистанцию.
Ранее в КГГА отметили, что остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу.
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