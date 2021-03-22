Несмотря на локдаун в Киеве, столичное метро продолжит работать в обычном режиме. Правда, киевлян и гостей города попросили, по возможности меньше пользоваться подземкой.

Несколько правил поведения напомнила заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон. Их она разместила на своей странице в фейсбуке.

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Макогон заверила, что коммунальщики будут дезинфицировать поезда, вестибюль, станции, а также информировать о важности соблюдения карантинных мероприятий.

В то же время она призвала по возможности:

работать онлайн;

сместить поездку на после пиковое время;

оплачивать услуги бесконтактно;

отложить встречи и поездки на потом.

Также она напомнила о важности соблюдать масочный режим и мыть руки после улицы.

Заметим, что в Киеве с 20 марта начал действовать локдаун. В КГГА решили, что во время жестокого карантина полностью останавливать движение метро, ​​автобусов и других видов транспорта не будут. По решению Кабмина, именно местная власть отвечает за работу транспорта во время усиленных ограничений.

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Но при этом пассажиры должны неукоснительно соблюдать все правила:

правильно надевать маски, чтобы они закрывали рот и нос;

соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в КГГА отметили, что остановка транспорта в Киеве приведет к коллапсу.