Без соблюдения карантина: в метро Киева снова не протолкнуться из-за толпы пассажиров
После изменения графика работы киевского метрополитена, количество пассажиров, находящихся в подземке в пиковые часы, выросло в несколько раз. Поэтому на станциях и в поездах метро сразу начали фиксировать нарушения карантинных мер.
Источник:Київ.NewsRoom
Правда, за несоблюдение социальной дистанции правоохранители никого не штрафуют. Поскольку находиться на расстоянии друг от друга пассажиры не могут физически.
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Сами же киевляне отмечают, что уровень скопления людей в метро пока мало чем не отличается от докарантинного.
Почему в подземке Киева снова толпа
- Существенное увеличение количества людей на станциях метро зафиксировали в Киеве с 12 апреля.
- Пассажиры также заметили, что в часы пик поезда начали ездить немного реже, чем обычно. В дневное время, вне часов пик, изменения в графике движения стали более ощутимыми.
Официальных комментариев от должностных лиц относительно несоблюдения карантина в метро Киева пока нет.
Смотрите сюжет о толпе в киевском метрополитене:
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