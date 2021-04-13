После изменения графика работы киевского метрополитена, количество пассажиров, находящихся в подземке в пиковые часы, выросло в несколько раз. Поэтому на станциях и в поездах метро сразу начали фиксировать нарушения карантинных мер.

Правда, за несоблюдение социальной дистанции правоохранители никого не штрафуют. Поскольку находиться на расстоянии друг от друга пассажиры не могут физически.

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Сами же киевляне отмечают, что уровень скопления людей в метро пока мало чем не отличается от докарантинного.

Почему в подземке Киева снова толпа

Существенное увеличение количества людей на станциях метро зафиксировали в Киеве с 12 апреля.

Пассажиры также заметили, что в часы пик поезда начали ездить немного реже, чем обычно. В дневное время, вне часов пик, изменения в графике движения стали более ощутимыми.

Официальных комментариев от должностных лиц относительно несоблюдения карантина в метро Киева пока нет.

Смотрите сюжет о толпе в киевском метрополитене:

Корректировка графика движения метро в Киеве обусловлена тем, что расходы на работу предприятия при сокращении пассажиропотока остались на докарантином уровне. При этом от локдауна подземка начала нести еще большие убытки. Поэтому руководство КП решило искать компромисс между карантином и потерями денег.