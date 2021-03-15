Огромное столпотворение ко входу на саму станцию "Почайна" образовалось утром 15 марта. По предварительным данным, новенькие турникеты пропускают пассажиров, которые платят за проезд банковскими карточками.

С чем именно связана неисправность, в метрополитене официально не сообщили. Но из-за инцидента на самой станции количество людей просто огромно.

Смотрите также В киевском метро появилась карта "первых свиданий"

Даже для того, чтобы вообще попасть внутрь, пассажирам приходится не менее 20 минут стоять в очереди.

О карантине не слышали

Как и всегда, огромное количество людей, которые стоят в очереди или ожидают приезда поезда находятся без масок или носят их под носом.

Давка также наблюдается и в вагонах поездов, куда пытается набиться как можно больше людей.

Работники полиции и метрополитена на случаи нарушений карантинных ограничений никак не реагируют.

Скорее всего, скопление народа образовалось из-за отсутствия связи в терминалах станции. Впрочем, не исключена и поломка турникетов.

Замену устаревших турникетов на новые, которые нельзя перепрыгнуть, закончили на "Почайной" в минувший понедельник. На других станциях подземки, где уже обновили турникеты, подобных случаев пока не было. Турникеты работали в нормальном режиме.



На станции "Почайна" не работают новые турникеты / Фото "Киева оперативного"