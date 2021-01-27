Злоумышленника задержали на одной из станций подземки столицы после полученной ориентировки. Мужчине инкриминируют избиение 29-летней женщины, которое привело к смерти.

Источник: полиция Киева

Об убийстве, совершенном на улице академика Ефремова, полицейские узнали от владельца квартиры, где оно произошло. Мужчина сообщил правоохранителям о найденном теле квартирантки с многочисленными следами побоев.

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Когда же на место прибыли следователи, они выяснили, что накануне две семейные пары – владельцы и квартиранты – употребляли алкогольные напитки.

Что известно об убийстве женщины в Киеве

Как выяснили правоохранители, арендодатели пошли спать, а между квартирантами началась драка. Мужчина сильно избил женщину и она умерла.

Утром владелец жилья обнаружил 29-летнюю женщину мертвой.

Ее сожитель сбежал.

Полицейские быстро выяснили личность подозреваемого и отправили ориентировку с его приметами. Вскоре после этого мужчину заметили в метрополитене правоохранители.

Через 2 часа после обращения о преступлении полицейские уже задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 31-летний уроженец Житомирщины, который уже неоднократно имел проблемы с законом.

Во время допроса мужчина признался в нанесении повреждений любимой. По его словам, во время драки женщина упала и ударилась о газовую плиту. После потери ею сознания злоумышленник продолжил бить ее ногами.

Поняв, что натворил, мужчина убежал.

По факту преступления копы открыли уголовное производство. Преступление квалифицировали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которое привело к смерти. Если фигуранта дела признают виновным, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Смотрите видео с подозреваемым в убийстве женщины в Киеве: