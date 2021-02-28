В киевском метро мужчина упал с платформы на рельсы. Это произошло 28 февраля на станции "Площадь Независимости".

К счастью, очевидцы инцидента отреагировали вовремя и смогли вытащить его оттуда перед тем, как прибыл поезд.

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Причины падения пока неизвестны. В Сети высказывают предположение, что мужчине стало плохо или же он мог находиться в состоянии опьянения.

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Заметим, что похожий случай произошел в январе 2021 года на станции киевского метро "Дворец спорта". Тогда движение зеленой веткой остановили и мужчину удалось спасти.

Как комментируют в сети

Под соответствующей заметкой в фейсбуке часть пользователей возмущаются, что мужчине долго никто не оказывал помощи, зато очевидцы снимали все на видео.

Другие же ответили, что, очевидно, среди всех присутствующих кто-то точно побежал к работникам метро. Ведь самостоятельно спускаться на колею в таких случаях – крайне опасно.

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