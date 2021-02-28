В метро в Киеве мужчина упал на колею: его вытащили очевидцы – видео
В киевском метро мужчина упал с платформы на рельсы. Это произошло 28 февраля на станции "Площадь Независимости".
Источник:фейсбук-страница "Киев Оперативный"
К счастью, очевидцы инцидента отреагировали вовремя и смогли вытащить его оттуда перед тем, как прибыл поезд.
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Причины падения пока неизвестны. В Сети высказывают предположение, что мужчине стало плохо или же он мог находиться в состоянии опьянения.
Мужчина в метро упал на колею: смотрите видео "Киев Оперативный"
Заметим, что похожий случай произошел в январе 2021 года на станции киевского метро "Дворец спорта". Тогда движение зеленой веткой остановили и мужчину удалось спасти.
Как комментируют в сети
Под соответствующей заметкой в фейсбуке часть пользователей возмущаются, что мужчине долго никто не оказывал помощи, зато очевидцы снимали все на видео.
Другие же ответили, что, очевидно, среди всех присутствующих кто-то точно побежал к работникам метро. Ведь самостоятельно спускаться на колею в таких случаях – крайне опасно.
Новости киевского метро
- В 2021 году для безопасности на станциях метро в Киеве пообещали установить 305 дополнительных интеллектуальных камер видеонаблюдения.
- На платформах станций "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт" установили автоматические дефибрилляторы. Они – в открытом доступе.
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