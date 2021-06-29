Об этом стало известно вечером 27 июня. Фото с места обнародовал в фейсбуке Дмитрий Карпий.

Другой случай Под Одессой нашли тело с пробитой головой: рядом лежали сковородка и лопата

Что известно об этом инциденте

Мертвый лежал между станциями "Майдан" и "Крещатик".

В заметке сообщили, что этот переход сразу перекрыли.

В комментарии 24 каналу в полиции Киева подтвердили, что такой случай был.

Однако подробную информацию смогут предоставить позже.

На фото с места видно, что умерший был в нескольких метрах от лестницы.

Также на фото видно 2 правоохранителей и 2 других людей.

Какова причина смерти – пока неизвестно.

Обратите внимание! 27 июня киевские спасатели достали из Днепра тело человека. Тело мужчины лежало в 30 метрах от берега. Правоохранители начали расследование этого инцидента.