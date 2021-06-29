В Киеве в метро нашли тело курьера "Ракеты"

29 июня 2021 , 12:08
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Дмитрий Карпий

В переходе между двумя станциями метро в центре Киева обнаружили тело мужчины. Возле него лежала сумка службы доставки "Ракета". Поэтому, вероятно, он был курьером.

Об этом стало известно вечером 27 июня. Фото с места обнародовал в фейсбуке Дмитрий Карпий.

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Что известно об этом инциденте

  • Мертвый лежал между станциями "Майдан" и "Крещатик".
  • В заметке сообщили, что этот переход сразу перекрыли.
  • В комментарии 24 каналу в полиции Киева подтвердили, что такой случай был.
  • Однако подробную информацию смогут предоставить позже.
  • На фото с места видно, что умерший был в нескольких метрах от лестницы.
  • Также на фото видно 2 правоохранителей и 2 других людей.
  • Какова причина смерти – пока неизвестно.
Обратите внимание! 27 июня киевские спасатели достали из Днепра тело человека. Тело мужчины лежало в 30 метрах от берега. Правоохранители начали расследование этого инцидента.
Автор: Олександр Марчак