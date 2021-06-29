В Киеве в метро нашли тело курьера "Ракеты"
29 июня 2021 , 12:08Читати новину українською
Источник:Дмитрий Карпий
В переходе между двумя станциями метро в центре Киева обнаружили тело мужчины. Возле него лежала сумка службы доставки "Ракета". Поэтому, вероятно, он был курьером.
Об этом стало известно вечером 27 июня. Фото с места обнародовал в фейсбуке Дмитрий Карпий.
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Что известно об этом инциденте
- Мертвый лежал между станциями "Майдан" и "Крещатик".
- В заметке сообщили, что этот переход сразу перекрыли.
- В комментарии 24 каналу в полиции Киева подтвердили, что такой случай был.
- Однако подробную информацию смогут предоставить позже.
- На фото с места видно, что умерший был в нескольких метрах от лестницы.
- Также на фото видно 2 правоохранителей и 2 других людей.
- Какова причина смерти – пока неизвестно.