В метро на "Майдане Независимости" человек упал под поезд: движение останавливали

В киевском метро утром 25 июня временно ограничивали движение поездов. Все потому, что 25-летний пассажир упал на рельсы.

Детали инцидента в метро Киева

Как произошло событие пока неизвестно. Движение поездов от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь" временно останавливали.

Ранее В киевском метро произошел сбой: не работает оплата Google Pay и Apple Pay

Какое-то время поезда курсировали на участках "Теремки" – "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" – "Героев Днепра". Однако очень быстро сообщение восстановили – метро работает в обычном режиме.

Сейчас на станции "Майдан Независимости" работают правоохранители и медики.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, то мужчину уже вытащили на платформу. Кстати, он упал на рельсы между 2 и 3 вагонами поезда.

Работники ГСЧС на медицинских носилках транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями, чтобы выяснить в каком состоянии пассажир, который упал на рельсы.



В Киеве пассажир упал на рельсы метро / Фото "Киев Оперативный"

В метро пожар тушили шваброй

Накануне на станции "Золотые ворота" загорелась проводка. Работник метрополитена решил погастить пожар шваброй. Пока он ходил за "инструментом" наблюдать, чтобы огонь не пал не голову людям, остался пассажир.