После обнародования информации об инциденте, в сети пользователи начали активно комментировать ситуацию, удивляясь, почему ответственность не несет отец мальчика, которому мама поручила быть с ребенком.
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Админпротокол составили на маму: причина
В комментарии 24 каналу в отделе коммуникаций полиции Киева пояснили, что в таких случаях документ оформляется на одного из родителей.
Пришла мама, поэтому на нее составили протокол. Это невыполнение родителями их обязанностей. Есть определенная процедура,
– отметила Наталья Керницкая.
В полиции уточнили, что если бы пришел папа, то протокол составили бы на него. В то же время, с мамой провели профилактическую беседу.
Кроме того, инспектор ювенальной превенции пообщалась и с мальчиком. Он рассказал, что ни с кем не конфликтовал, "просто так случилось, что пошел маму искать".
Керницкая отметила, что, к счастью, ребенка вовремя заметил полицейский, дежуривший на станции метро, а также оперативно удалось найти маму мальчика.
В метро нашли 8-летнего мальчика: что известно
- Накануне на станции метро "Дорогожичи" полицейский увидел мальчика без сопровождения взрослых.
- Впоследствии, на маму 8-летнего ребенка составили административный протокол.
- Женщина рассказала, что оставила сына с младшей дочерью и их отцом дома, а сама ушла по делам.