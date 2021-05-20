После обнародования информации об инциденте, в сети пользователи начали активно комментировать ситуацию, удивляясь, почему ответственность не несет отец мальчика, которому мама поручила быть с ребенком.

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Админпротокол составили на маму: причина

В комментарии 24 каналу в отделе коммуникаций полиции Киева пояснили, что в таких случаях документ оформляется на одного из родителей.

Пришла мама, поэтому на нее составили протокол. Это невыполнение родителями их обязанностей. Есть определенная процедура,

– отметила Наталья Керницкая.

В полиции уточнили, что если бы пришел папа, то протокол составили бы на него. В то же время, с мамой провели профилактическую беседу.

Кроме того, инспектор ювенальной превенции пообщалась и с мальчиком. Он рассказал, что ни с кем не конфликтовал, "просто так случилось, что пошел маму искать".

Керницкая отметила, что, к счастью, ребенка вовремя заметил полицейский, дежуривший на станции метро, а также оперативно удалось найти маму мальчика.

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