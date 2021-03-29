Руководство "Укрзализныци" и чиновники Броваров хотят запустить прямую электричку, которая будет ездить в Киев в часы пик. Для этого должны модернизировать 8 поездов.

О проведении рабочей встречи с директором Юго-Западной железной дороги Артемом Мироновичем сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко. По его словам, предварительный проект электрички предусматривает ее отправление с новой платформы возле стадиона "Спартак".

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Таким образом, добраться до отправной точки можно будет из центра Броваров пешком. А уже через 20 минут пассажир сможет оказаться на Правом берегу Киева.

Будет курсировать поезд из 10 вагонов

Модернизированная электричка будет ездить из Броваров в Киев / Фото Игоря Сапожко

Как утверждает мэр, курсирование электрички Бровары-Киев будет обеспечивать 8 поездов, а каждый из них будет иметь по 10 вагонов.

Первый и последний вагоны оборудуют специальными платформами и местами для людей с физическими недостатками. Новые вагоны также будут удобными для велосипедистов.

С конечной остановкой электрички еще не определились. Вскоре жителям Броваров предложат выбирать между двумя маршрутами:

Бровары – станция "Дарница" – Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Бровары – станция Почайна.

Проезд электричкой может стоить 15 гривен. Когда именно электричка начнет перевозить пассажиров, пока неизвестно.

Недавно между Бучей и станцией "Святошино" в Киеве в рамках программы City Express запустили аналогичную модернизированную электричку. Она останавливается также на станциях "Беличи" и "Ирпень".