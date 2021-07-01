В МИД заявили, что глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил Консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиком. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
К теме В аэропорту "Борисполь" задерживаются 5 рейсов в Анталию
В "Борисполе" возобновили посадку на рейсы в Анталию
В аэропорту "Борисполь" начали посадку на рейсы в Анталию (Турция):
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PS 5335 Киев – Анталия а/к "МАУ";
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PS 5331 Киев – Анталия а/к "МАУ".
Также по состоянию на 12:20 в терминале аэропорта пассажиры рейса PS 6237 Киев – Анталия а/к "МАУ" ожидали посадку в 14:00 часов.
Пассажиры вечернего рейса PS 6233 Киев – Анталия а/к "МАУ" находятся в отеле, их вылет запланирован в 17:30,
– заявили в аэропорту.
Заявление МИД Украины
В связи с задержкой авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается график вылетов рейсов Анталия – Киев и Анталия – Одесса,
– сообщил спикер МИД Украины.
Он также объяснил, что глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиком для обеспечения украинских пассажиров питанием и временным размещением в гостинице. А также работать с турецкими властями с целью скорейшего возобновления авиарейсов.
Задержка рейсов в Анталию: что известно
- По состоянию на утро 1 июля в аэропорту "Борисполь" задержали 5 рейсов сообщением Киев – Анталия.
- Причина – отсутствие разрешения со стороны Турции.
- Тогда администрация "Борисполя" подчеркнула, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые аэропорт не может повлиять.
- Также задержали рейсы в Анталию из Одессы и Львова.
- Более того, рейсы на Анталию также задержали в Харькове.