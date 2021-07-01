"Борисполь" возобновил посадку на рейсы в Анталию: что говорят в МИД

В Украине 1 июля в аэропорту "Борисполь", а также еаропортах Львова и Одессы задержали рейсы в Анталию. В МИД заявили, что из-за этого сдвигается график вылетов рейсов Анталия – Киев и Анталия – Одесса.

В МИД заявили, что глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил Консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиком. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

К теме В аэропорту "Борисполь" задерживаются 5 рейсов в Анталию

В "Борисполе" возобновили посадку на рейсы в Анталию

В аэропорту "Борисполь" начали посадку на рейсы в Анталию (Турция):

PS 5335 Киев – Анталия а/к "МАУ";

PS 5331 Киев – Анталия а/к "МАУ".

Также по состоянию на 12:20 в терминале аэропорта пассажиры рейса PS 6237 Киев – Анталия а/к "МАУ" ожидали посадку в 14:00 часов.

Пассажиры вечернего рейса PS 6233 Киев – Анталия а/к "МАУ" находятся в отеле, их вылет запланирован в 17:30,

– заявили в аэропорту.

Заявление МИД Украины

В связи с задержкой авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается график вылетов рейсов Анталия – Киев и Анталия – Одесса,

– сообщил спикер МИД Украины.

Он также объяснил, что глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиком для обеспечения украинских пассажиров питанием и временным размещением в гостинице. А также работать с турецкими властями с целью скорейшего возобновления авиарейсов.

Задержка рейсов в Анталию: что известно

По состоянию на утро 1 июля в аэропорту "Борисполь" задержали 5 рейсов сообщением Киев – Анталия.

Причина – отсутствие разрешения со стороны Турции.

Тогда администрация "Борисполя" подчеркнула, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые аэропорт не может повлиять.

Также задержали рейсы в Анталию из Одессы и Львова.

Более того, рейсы на Анталию также задержали в Харькове.