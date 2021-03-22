В Министерстве финансов назвали вероятный год запуска метро на Троещину в Киеве
Первый участок метрополитена в микрорайон Троещина в Киеве может начать перевозить пассажиров до 2024 года. Если проект реализуют, он сначала будет иметь вид двух станций на Правом берегу и еще одной – на Левом.
Источник:Дом
По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, сейчас главное препятствие для строительства линии метрополитена уже почти преодолено. Поскольку Подольско-Воскресенский мостовой переход находится на стадии завершения.
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Благодаря тому, что вскоре в столице могут запустить движение по новому мосту, у местной власти есть возможность начать строить левобережные и правобережные подходы к нему.
Какие станции метро на Троещину планируют запустить первыми
Как утверждает чиновник, в самых конструкциях Подольско-Воскресенского моста уже построены 3 станции метрополитена – "Труханов остров", "Судостроительная" и "Залив Десенка".
Первый пусковой участок предполагает работу таких станций:
- "Радужная" на левом берегу;
- "Подольская" с пересадкой на действующую станцию "Тараса Шевченко";
- "Глыбочицкая" с пересадкой на "Лукьяновскую";
Мы готовы помочь киевской власти привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. Если городские власти сработают, Минфин ей поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок,
– отметил Кава.
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