Первый участок метрополитена в микрорайон Троещина в Киеве может начать перевозить пассажиров до 2024 года. Если проект реализуют, он сначала будет иметь вид двух станций на Правом берегу и еще одной – на Левом.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, сейчас главное препятствие для строительства линии метрополитена уже почти преодолено. Поскольку Подольско-Воскресенский мостовой переход находится на стадии завершения.

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Благодаря тому, что вскоре в столице могут запустить движение по новому мосту, у местной власти есть возможность начать строить левобережные и правобережные подходы к нему.

Какие станции метро на Троещину планируют запустить первыми

Как утверждает чиновник, в самых конструкциях Подольско-Воскресенского моста уже построены 3 станции метрополитена – "Труханов остров", "Судостроительная" и "Залив Десенка".

Первый пусковой участок предполагает работу таких станций:

"Радужная" на левом берегу;

"Подольская" с пересадкой на действующую станцию ​​"Тараса Шевченко";

"Глыбочицкая" с пересадкой на "Лукьяновскую";

Мы готовы помочь киевской власти привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. Если городские власти сработают, Минфин ей поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок,

– отметил Кава.

Обратите внимание! По словам мэра Киева Виталия Кличко, строительство метро на Троещину начнется сразу после открытия движения автомобилей Подольско-Воскресенским мостом. Запустить движение планируют в этом году.