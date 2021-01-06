Минюст назвал самые необычные изменения имени в Киеве в течение прошлого года. В столице в 2020-м это делали более 1300 раз.

Стоит подчеркнуть, что стоимость такой услуги – 5 гривен и 10 копеек, а срок рассмотрения заявления – 3 месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины.

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Список самых необычных изменений имени в Киеве за 2020 год

Людмила стала Каей

Анна стала Олинной

Владимир стал Вальдемаром

Иван стал Йонасом

Дррааоллдлисс стала Анной

Анна стала Анабеллой

Мария стала Деррикой

Елена стала Милаграс

Виталий стал Габриэлем

Лариса стала Глорией-Сандрой

Лада стала Мияко

Мария стала Эстель

Люцифер стал Джеком

Если кому-то снова надоест его имя, то государство предоставляет еще одну возможность его поменять, но это уже будет стоить дороже – 51 гривну.

Чиновники отказывают украинцам в таком праве, если:

в отношении вас открыто уголовное производство;

вы совершили административное правонарушение;

вы находитесь в розыске;

имеете непогашенную судимость;

предоставили ложные сведения о себе.

Если ваше заявление рассмотрено положительно и нет никаких ограничений, вы получите соответствующее свидетельство с новым именем,

– говорится в сообщении Минюста.

Нужно ли менять документы

Данное свидетельство является основанием для замены других документов – паспорта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, водительского удостоверения.

А вот свидетельство о рождении не подлежит замене – этот документ является базовым для человека.

Другие документы, например, свидетельство о праве собственности менять необязательно. Потому что свое право можно подтвердить документом о смене имени.