Люцифер стал Джеком: киевляне около 1300 раз меняли имена за год – назвали самые необычные
Минюст назвал самые необычные изменения имени в Киеве в течение прошлого года. В столице в 2020-м это делали более 1300 раз.
Стоит подчеркнуть, что стоимость такой услуги – 5 гривен и 10 копеек, а срок рассмотрения заявления – 3 месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины.
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Список самых необычных изменений имени в Киеве за 2020 год
- Людмила стала Каей
- Анна стала Олинной
- Владимир стал Вальдемаром
- Иван стал Йонасом
- Дррааоллдлисс стала Анной
- Анна стала Анабеллой
- Мария стала Деррикой
- Елена стала Милаграс
- Виталий стал Габриэлем
- Лариса стала Глорией-Сандрой
- Лада стала Мияко
- Мария стала Эстель
- Люцифер стал Джеком
Если кому-то снова надоест его имя, то государство предоставляет еще одну возможность его поменять, но это уже будет стоить дороже – 51 гривну.
Чиновники отказывают украинцам в таком праве, если:
- в отношении вас открыто уголовное производство;
- вы совершили административное правонарушение;
- вы находитесь в розыске;
- имеете непогашенную судимость;
- предоставили ложные сведения о себе.
Если ваше заявление рассмотрено положительно и нет никаких ограничений, вы получите соответствующее свидетельство с новым именем,
– говорится в сообщении Минюста.
Нужно ли менять документы
Данное свидетельство является основанием для замены других документов – паспорта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, водительского удостоверения.
А вот свидетельство о рождении не подлежит замене – этот документ является базовым для человека.
Другие документы, например, свидетельство о праве собственности менять необязательно. Потому что свое право можно подтвердить документом о смене имени.
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