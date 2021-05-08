В министерстве отметили, что не предоставляли каких-либо устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА.
Важно КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционных мероприятий ко Дню памяти
Позиция Минкульта
В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что уважают Дня памяти и примирения, выступая с поддержкой инициатив по увековечении памяти. В министерстве подтвердили, что получили запрос на проведение мероприятий от КГГА 7 мая.
Проверив, что проведение мероприятий разграничено во времени, чтобы не допустить нарушения эпидемиологических требований, разрешение предоставили. 8 мая все техническое оборудование для монтирования сцены пропустили на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне,
– говорится в сообщении.
В то же время в Минкульте добавили, что с 12:00 начали монтаж сцены. В министерстве заявили, что обеспокоены тем, что КГГА не попытались узнать причины последовательного пропуска техники.
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"Ни один из представителей столичной власти не обратился к МКИП чтобы выяснить ход дел, зато выбрали путь публичного скандала. Жаль, что спекуляции происходят даже в такой день, как День памяти и примирения", – пожаловались в Минкульте.
Там отметили, что попытка провоцирования конфликта никоим образом не помешает проведению мероприятий, которые пройдут по плану.