В министерстве отметили, что не предоставляли каких-либо устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА.

Важно КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционных мероприятий ко Дню памяти

Позиция Минкульта

В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что уважают Дня памяти и примирения, выступая с поддержкой инициатив по увековечении памяти. В министерстве подтвердили, что получили запрос на проведение мероприятий от КГГА 7 мая.

Проверив, что проведение мероприятий разграничено во времени, чтобы не допустить нарушения эпидемиологических требований, разрешение предоставили. 8 мая все техническое оборудование для монтирования сцены пропустили на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне,

– говорится в сообщении.

В то же время в Минкульте добавили, что с 12:00 начали монтаж сцены. В министерстве заявили, что обеспокоены тем, что КГГА не попытались узнать причины последовательного пропуска техники.

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"Ни один из представителей столичной власти не обратился к МКИП чтобы выяснить ход дел, зато выбрали путь публичного скандала. Жаль, что спекуляции происходят даже в такой день, как День памяти и примирения", – пожаловались в Минкульте.

Там отметили, что попытка провоцирования конфликта никоим образом не помешает проведению мероприятий, которые пройдут по плану.

Обратите внимание! День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участниками Второй мировой войны ежегодно отмечают 8 мая. Символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок, с другой – кровавый след от пули.