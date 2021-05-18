Любовь парня с девушкой в заведении чуть не закончилось трагедией. Мужчина получил серьезную травму. Его пришлось срочно госпитализировать медикам скорой.
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Саму же девушку задержали полицейские.
Пол залило кровью
- Как утверждают очевидцы инцидента, вскоре после того, как пара закрылась в туалете, оттуда донеслись крики парня.
- Работники ресторана выяснили, что девушка сильно укусила мужчину за половой орган. Мужчина нуждался в срочной помощи врачей.
- На место происшествия вызвали полицию.
Полицейские ненадолго задержали девушку, однако впоследствии ее отпустили. Открыли ли в результате инцидента уголовное дело, пока неизвестно.
Судя по фото из места происшествия, мужчина потерял довольно много крови.
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Туалет Mister Cat в крови / Фото "ХК"
Уборная в Mister Cat / Фото "ХК"