Коротенькое видео с переживаниями Кличко выложили в официальном сообществе КГГА в телеграме. На записи видно, как мэр болеет в футболке нашей сборной.

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Как Кличко поддерживает сборную Украины

Мэр отметил, что хотя фактически находится на рабочем месте, душой и эмоциями – с нашей сборной.

Желаю ребятам победы в Бухаресте в матче с Северной Македонией! Слава Украине! Героям слава!

– отметил Кличко.

Смотрите видео из кабинета Виталия Кличко во время игры сборной Украины:

Обратите внимание! Перед стартом Евро-2020, когда в футбольном мире звучал скандал из-за позиции России относительно формы сборной Украины, Виталий Кличко сфотографировался с футболкой нового образца. На ней изображена карта соборной Украины и лозунг "Слава Украине! Героям слава!".