Украина – Северная Македония: Кличко просмотр футбола соединил с работой – видео

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 17 июня проводит вторую игру. Соперниками украинцев стала Северная Македония. Поскольку матч начался в рабочее время (в 16:00), мэру Киева Виталию Кличко пришлось его смотреть прямо в рабочем кабинете в стенах КГГА.

Коротенькое видео с переживаниями Кличко выложили в официальном сообществе КГГА в телеграме. На записи видно, как мэр болеет в футболке нашей сборной.

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Как Кличко поддерживает сборную Украины

Мэр отметил, что хотя фактически находится на рабочем месте, душой и эмоциями – с нашей сборной.

Желаю ребятам победы в Бухаресте в матче с Северной Македонией! Слава Украине! Героям слава!

– отметил Кличко.

Смотрите видео из кабинета Виталия Кличко во время игры сборной Украины: