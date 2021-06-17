Украина – Северная Македония: Кличко просмотр футбола соединил с работой – видео

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 17 июня проводит вторую игру. Соперниками украинцев стала Северная Македония. Поскольку матч начался в рабочее время (в 16:00), мэру Киева Виталию Кличко пришлось его смотреть прямо в рабочем кабинете в стенах КГГА.
Коротенькое видео с переживаниями Кличко выложили в официальном сообществе КГГА в телеграме. На записи видно, как мэр болеет в футболке нашей сборной.
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Как Кличко поддерживает сборную Украины
Мэр отметил, что хотя фактически находится на рабочем месте, душой и эмоциями – с нашей сборной.
Желаю ребятам победы в Бухаресте в матче с Северной Македонией! Слава Украине! Героям слава!
– отметил Кличко.
Смотрите видео из кабинета Виталия Кличко во время игры сборной Украины:Обратите внимание! Перед стартом Евро-2020, когда в футбольном мире звучал скандал из-за позиции России относительно формы сборной Украины, Виталий Кличко сфотографировался с футболкой нового образца. На ней изображена карта соборной Украины и лозунг "Слава Украине! Героям слава!".