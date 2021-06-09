Трагедия произошла на улице Декабристов, 10, в Дарницком районе. Об этом сообщили местный телеграм-канал "Дарница Live".

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Оборвался лифт на Декабристов. Есть погибший. Проблема неисправности старых и новых лифтов все больше становится актуальной для Дарницкого района,
– говорится в сообщении.

Издание Obozrevatel, ссылаясь на источники в полиции Киева, информирует о том, что правоохранители уже выехали на место происшествия.

Собеседник добавил, что в доме на 16 этаже якобы проводили ремонтные работы. По предварительным данным, погибший упал в шахту лифта.

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