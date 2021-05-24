Могут составить протокол и на отца: 8-летний мальчик, которого нашли в метро, не ходит в школу

Ранее киевские правоохранители составили административный протокол на маму 8-летнего мальчика, которого обнаружили самого в метро. Теперь полицейские выяснили, что семья ребенка, вероятно, находится в сложных жизненных обстоятельствах.
Сейчас полицейские разбираются с этой семьей. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Правоохранители обнаружили признаки, что эта семья находится в сложных жизненных обстоятельствах. Этому мальчику – 8 лет, и он не ходит в школу. Сейчас уже полиция говорит о том, что надо составлять протокол и на отца,
– рассказала омбудсмен.
Напомним, мать мальчика оставила его с отцом дома, а сама ушла по делам. Однако протокол о неисполнении родительских обязанностей полицейские составили не на отца, который не проследил за сыном, а на мать.
Денисова объяснила, такой случай – не первый. Правоохранители и раньше составляли админпротокол на маму, а не на отца, который в то время находился с ребенком.
"У нас в обществе есть стереотип, что за безопасность ребенка и его воспитание отвечает исключительно мать. Но я всегда подчеркиваю, что это – принцип равенства прав и отца, и матери", – заявила уполномоченная Совета.
Детали инцидента в Киеве
- Ребенка без сопровождения взрослых в вестибюле на станции метро "Дорогожичи" заметил дежурный полицейский.
- Мальчик рассказал, что сам вышел из квартиры и пошел искать маму. Правоохранители вернули его матери.
- С женщиной провели профилактическую беседу и предупредили о том, что нужно быть внимательной и следить за своими детьми. Заметим, сына она оставила дома с отцом.
- Пользователи Сети возмутились из-за того, что протокол составили на мать.