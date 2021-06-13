Машина, в которой находился патрульный, столкнулась с автобусом. Погибший находился на месте пассажира.

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Детали трагедии

В патрульной полиции сообщили, что женщина-водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом.

Рядовой полиции Владислав Кирий погиб на месте. У него осталась жена и 5-месячный ребенок.

Известно, что парень только в 2021 году присоединился к рядам патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. Он должен был выйти на охрану порядка улиц Борисполя через несколько месяцев.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владислава Кирия.