Молодому парню оторвало ногу на стройплощадке в Киеве: фото 18+
В Киеве 20-летнему строителю отрезало ногу специальным миксером / "Народная правда"
В Киеве на одной из строительных площадок одному рабочему оторвало ногу. Пострадавшему – всего 20 лет. Инцидент произошел утром 21 февраля в Шевченковском районе украинской столицы.
Источник:Пресс-служба Нацполиции Киева
Парень сейчас находится в больнице. Его с места забрала скорая. Кроме медиков, также там работали правоохранители. Последние сейчас выясняют все причины и обстоятельства.
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Детали от полиции
- Правоохранители предварительно установили, что пострадавший работает оператором промышленного миксера.
- Никто из свидетелей не видел, как нога парня попала внутрь спецоборудования.
- Пока никаких уголовных производств не открывали. Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
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Парень работал на промышленном миксере / Фото dtp.kiev.ua
Другие подробности
- По данным "Стражей Эспрессо" несчастный случай произошел вблизи столичного проспекта Черновола.
- Строительная площадка располагается на улице Летней. Эту местность еще называют Солдатская слободка
- Парню ногу оторвало бетонным миксером, на котором он работал.
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