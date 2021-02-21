В Киеве на одной из строительных площадок одному рабочему оторвало ногу. Пострадавшему – всего 20 лет. Инцидент произошел утром 21 февраля в Шевченковском районе украинской столицы.

Парень сейчас находится в больнице. Его с места забрала скорая. Кроме медиков, также там работали правоохранители. Последние сейчас выясняют все причины и обстоятельства.

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Детали от полиции

Правоохранители предварительно установили, что пострадавший работает оператором промышленного миксера.

Никто из свидетелей не видел, как нога парня попала внутрь спецоборудования.

Пока никаких уголовных производств не открывали. Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

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Парень работал на промышленном миксере / Фото dtp.kiev.ua

Другие подробности

По данным "Стражей Эспрессо" несчастный случай произошел вблизи столичного проспекта Черновола.

Строительная площадка располагается на улице Летней. Эту местность еще называют Солдатская слободка

Парню ногу оторвало бетонным миксером, на котором он работал.

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