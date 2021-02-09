В Киеве, несмотря на сильные морозы состоялись соревнования по бегу на дальние дистанции – 12 и 14 километров. Мероприятие прошло на территории микрорайона "Конча-Заспа".

Соревнования состоялись с лозунгом – "Зима – время для дикого бега!". Каждый участник соревнований продемонстрировал высокий уровень физической подготовки, выносливость и волю к победе.

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Несмотря на пандемию, охватившую весь мир, определенный зимний кросс стал мощным началом спортивно-массовых забегов в Голосеевском районе города Киева в 2021 году. Участники соревнований в упорной борьбе на выносливость, преодолевая препятствия на диком пути, соревновались на дистанциях 12 км (дикий круг) и 24 км (двойная доза),

– говорится в сообщении организаторов забега.

В целом в спортивном событии приняли участие спортсмены не только из Киева, но и из других регионов Украины.

В Киеве состоялся зимний кросс: смотрите фото