По технологии на сооружении устроили триплексы – трехслойные стеклопакеты. Кроме того, выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму.

Ранее Опять устал: в Киеве на "мосту Кличко" снова обнаружили трещины – фото

Поэтому Владимирский пешеходно-велосипедный мост вновь открыт.

Приглашаем всех прогуляться панорамными местами. Насладиться цветущим майским Киевом. И почувствовать пьянящий аромат сирени и каштана,
– говорится в заметке.

Мост ломался не впервые: последние инциденты

Что известно о "мосте Кличко"?


Это пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве. Его называют "мостом Кличко", потому что мост во время своей каденции установил действующий мэр Киева. Политик неоднократно акцентировал, что гордится этим сооружением.