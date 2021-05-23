По технологии на сооружении устроили триплексы – трехслойные стеклопакеты. Кроме того, выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму.
Ранее Опять устал: в Киеве на "мосту Кличко" снова обнаружили трещины – фото
Поэтому Владимирский пешеходно-велосипедный мост вновь открыт.
Приглашаем всех прогуляться панорамными местами. Насладиться цветущим майским Киевом. И почувствовать пьянящий аромат сирени и каштана,
– говорится в заметке.
Мост ломался не впервые: последние инциденты
- Когда мост только открыли, за 2 дня на нем лопнула стеклянная вставка. Все потому, что группа неизвестных якобы поскакала на ней.
- Коммунальщики заменили треснувшее стекло, но инцидент повторился. Очевидцы утверждали, что мост треснул, когда рядом не было людей.
- Затем на мосту появилась новая трещина у основания одного из ограждений. Следующим "устало" боковое стекло. Территорию вокруг проблемной зоны огородили.
- Еще один инцидент со стеклянными вставками произошел 18 декабря. На одном из участков моста снова треснуло стекло.
Что известно о "мосте Кличко"?
Это пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве. Его называют "мостом Кличко", потому что мост во время своей каденции установил действующий мэр Киева. Политик неоднократно акцентировал, что гордится этим сооружением.