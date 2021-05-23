На "мосту Кличко" в Киеве снова меняли стекло: фото

"Мост Кличко" в Киеве полностью открыли для посетителей. Верхний слой стекла на мосту был поврежден, но его заменили.

По технологии на сооружении устроили триплексы – трехслойные стеклопакеты. Кроме того, выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму.

Ранее Опять устал: в Киеве на "мосту Кличко" снова обнаружили трещины – фото

Поэтому Владимирский пешеходно-велосипедный мост вновь открыт.

Приглашаем всех прогуляться панорамными местами. Насладиться цветущим майским Киевом. И почувствовать пьянящий аромат сирени и каштана,

– говорится в заметке.

Мост ломался не впервые: последние инциденты

Когда мост только открыли, за 2 дня на нем лопнула стеклянная вставка. Все потому, что группа неизвестных якобы поскакала на ней.

Коммунальщики заменили треснувшее стекло, но инцидент повторился. Очевидцы утверждали, что мост треснул, когда рядом не было людей.

Затем на мосту появилась новая трещина у основания одного из ограждений. Следующим "устало" боковое стекло. Территорию вокруг проблемной зоны огородили.

Еще один инцидент со стеклянными вставками произошел 18 декабря. На одном из участков моста снова треснуло стекло.