О вероятной опасности написал в сообществе "Животный мир Украины" в фейсбуке пользователь Евгений Руденко. По его словам, пресноводные скорпионы поселились на озере Редькино, которое более известно под названием Министерское.

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По словам мужчины, водные скорпионы могут укусить человека.

Смертельной опасности нет



Водяные скорпионы могут достаточно больно укусить / Фото Евгения Руденко

Согласно официальным данным, водяные скорпионы принадлежат к семейству водных клопов и обитают в водоемах, где почти нет течения.

Они имеют необычную внешность и привычки хищников, поскольку способны часами ждать добычу.

Людей скорпионы кусают, но в большинстве случаев это не является чем-то опасным. Иногда укус может вызвать аллергическую реакцию.



Водяных скорпионов увидели в Министерском озере / Фото Евгения Руденко

Вообще же укусы этого насекомого сравнивают с пчелиными, но с менее интенсивными болевыми ощущениями. Увидеть водяных скорпионов довольно трудно, поскольку они сливаются с растительностью под водой. Впрочем, они нередко поднимаются на поверхность для пополнения запасов кислорода.