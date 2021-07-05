Языковой инцидент произошел в Киевской международной теннисной академии. О нем стало известно из сообщения Елены Якобчук в сообществе "Я общаюсь на украинском языке", которое разлетелось по сети.
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"Кому нужен ваш язык"
Женщина рассказывает: приехала за сыном в академию и услышала от него шокирующее: "Тихо, мама, у нас тут нужно говорить по-русски". На это Елена Якобчук обратилась к руководству. По ее словам, при ней и детях вожатые лагеря с иронией спрашивали, нужен ли кому-то вообще украинский язык.
Я уже там все рассказала, но что же делать? Кто проверяет заведения обучения? Вожатые при мне детям говорят: "Кому она нужна ваша "українська мова?"
– написала Елена Якобчук.
Как отреагировало руководство теннисного лагеря
Впоследствии возмущенная мать исправила пост, отметив, что огласка помогла решить проблему. По ее словам, в следующий раз, когда она приехала в лагерь, кураторы разговаривали на украинском.
Женщину заверили, что все будет хорошо и больше такая ситуация не повторится. "Благодаря нашей и вашей реакции творятся прекрасные дела для нашего государства и наших детей. Я даже не думала, что может так все быть эффективно", – написала Елена Якобчук.
В лагере говорят, что "мальчик не так все понял"
В комментарии Obozrevatel в МТА рассказали: конфликта по сути не было, а мальчик неправильно понял вожатую. Мол, в их лагерь приходят дети из русскоязычных и англоязычных семей. Именно они просят говорить на русском или английском.
У нас учатся разные дети, некоторые разговаривают на русском, английском языке, и их родители просят обращаться к ним на этих языках. Воспитатели идут им на встречу,
– рассказали в отделе маркетинга МТА.
В администрации отметили, что сыну Елены Якобчук в лагере понравилось, и она не стала забирать его раньше.
Недавний языковой скандал из-за Артема Довбика
- После игры со Швецией нападающий сборной Украины Артем Довбик дал послематчевый комментарий на русском.
- На это бурно отреагировала писательница Лариса Ницой, обвинив футболистов в том, что почти никто из них не отвечает на украинском даже на вопросы журналистов.
- Ницой в довольно агрессивной форме обратилась к футболисту, назвав его марсианином. Замечания женщины нашли как критику в соцсетях, так и поддержку.
- В конце концов после скандала в соцсетях футболисты начали отвечать на вопросы журналистов на украинском.