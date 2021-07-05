"Кому она нужна ваша "українська мова": в Киеве вспыхнул скандал в детском лагере

В теннисном лагере в Киеве разгорелся скандал из-за общения на русском языке. Один из воспитанников лагеря пожаловался маме, что его заставляли говорить по-русски.

Языковой инцидент произошел в Киевской международной теннисной академии. О нем стало известно из сообщения Елены Якобчук в сообществе "Я общаюсь на украинском языке", которое разлетелось по сети.

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"Кому нужен ваш язык"

Женщина рассказывает: приехала за сыном в академию и услышала от него шокирующее: "Тихо, мама, у нас тут нужно говорить по-русски". На это Елена Якобчук обратилась к руководству. По ее словам, при ней и детях вожатые лагеря с иронией спрашивали, нужен ли кому-то вообще украинский язык.

Я уже там все рассказала, но что же делать? Кто проверяет заведения обучения? Вожатые при мне детям говорят: "Кому она нужна ваша "українська мова?"

– написала Елена Якобчук.

Как отреагировало руководство теннисного лагеря

Впоследствии возмущенная мать исправила пост, отметив, что огласка помогла решить проблему. По ее словам, в следующий раз, когда она приехала в лагерь, кураторы разговаривали на украинском.

Женщину заверили, что все будет хорошо и больше такая ситуация не повторится. "Благодаря нашей и вашей реакции творятся прекрасные дела для нашего государства и наших детей. Я даже не думала, что может так все быть эффективно", – написала Елена Якобчук.

В лагере говорят, что "мальчик не так все понял"

В комментарии Obozrevatel в МТА рассказали: конфликта по сути не было, а мальчик неправильно понял вожатую. Мол, в их лагерь приходят дети из русскоязычных и англоязычных семей. Именно они просят говорить на русском или английском.

У нас учатся разные дети, некоторые разговаривают на русском, английском языке, и их родители просят обращаться к ним на этих языках. Воспитатели идут им на встречу,

– рассказали в отделе маркетинга МТА.

В администрации отметили, что сыну Елены Якобчук в лагере понравилось, и она не стала забирать его раньше.

Недавний языковой скандал из-за Артема Довбика

После игры со Швецией нападающий сборной Украины Артем Довбик дал послематчевый комментарий на русском.

На это бурно отреагировала писательница Лариса Ницой, обвинив футболистов в том, что почти никто из них не отвечает на украинском даже на вопросы журналистов.

Ницой в довольно агрессивной форме обратилась к футболисту, назвав его марсианином. Замечания женщины нашли как критику в соцсетях, так и поддержку.

В конце концов после скандала в соцсетях футболисты начали отвечать на вопросы журналистов на украинском.

24 канал обратился за комментарием относительно этой ситуации в Международную теннисную академию. Мы дополним этот материал, как только его получим.