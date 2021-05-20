В муниципальной охране говорят, что связывают обыски с многочисленными попытками притеснения властей столицы со стороны Офиса Президента. И обещают выйти на акцию протеста, если "кто дальше будет давить на предприятие, где работают ветераны российско-украинской войны".

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Представители мунстражи отметили, что полностью поддерживают мэра Киева Виталия Кличко в политическом противостоянии с действующей властью.

Растрата более 500 тысяч гривен

Согласно сообщению на странице коммунального предприятия в Фейсбуке, уголовное производство в отношении бывшего и. о. директора расследовали работники Управления "К" СБУ.

Всем известно, что именно это управление "зарабатывает" средства на подобного рода схемах, в то время, когда их коллеги из других подразделений действительно занимаются государственной безопасностью. К тому же, весь этот фарс начался с грубого нарушения условий территориальной подследственности через подконтрольного им решалу Подольской прокуратуры,

– подчеркнули в муниципальной охране.

В Киевской прокуратуре говорят, что фигурант производства завладел бюджетными средствами, которые выделили на повышение квалификации охранников. Чиновник якобы подписал акты принятия услуг по обучению сотрудников, но фактически никаких тренировок и лекций якобы не было.

Полицейские, фискалы и работники СБУ проводят массовые обыски в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА почти каждый день в течение недели. Каждый раз правоохранители говорят об уголовных производствах, связанных с коррупцией. Однако, Кличко и его команда заявляют о намерениях политической расправы над ними со стороны центральной власти.