Компания опубликовала видео картин на стенах, которые поют известные украинские композиции. В частности изображение Скоропадского на Старовокзальной, 12 исполнило "Києве мій".

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Скоропадский поет "Києве мій": видео ReFace

Больше об исполнении песен муралами

Каждый из рисунков не только открывает рот, но и покачивает головой в ритм музыки. Особенно это заметно на изображении "Ностальгия по детству", который нарисовали на улице Антоновича, 48А.

Мальчик с бумажным самолетиком исполнил песню группы Onuka "Це моє місто". В промежутке между словами он даже подплясывал бровями.

Стенопись "Ностальгия по детству" поет песню Onuka: видео ReFace

Также довольно феерично выглядит видео с рисунком "Возрождение" на улице Боричев Ток. Девушка, которая в национальном наряде обнимает город, спела песню "Шум", с которой группа Go_A выступала на "Евровидении".

Кроме этого, сделали видео, где сразу 9 рисунков на стенах объединились ради исполнения одной песни. Они в унисон запели припев "Киевского вальса".

Коротко об этой функции ReFace

Функция Swap Animation позволяет пользователям переносить свое лицо на картины, статуи, картины, постеры, персонажей видеоигр. Кроме этого можно анимировать их с помощью музыки и других звуков.

В самом приложении можно вставить свое лицо в любимый мурал Киева и сделать, чтобы он пел одну из нескольких песен. Для этого выбрали несколько известных украинских треков.

Песня "Шум" в исполнении киевского мурала: видео ReFace

Верю что технологии могут дать вторую жизнь искусству. Такие эксперименты всегда были интересны команде, поэтому решили что День Киева – это лучшая возможность оживить стрит-арт города и показать применение новой технологии,

– сказал соучредитель Reface Дима Швец.

В компании хотели, чтобы применение новой функции прежде всего несло креативный характер. Ведь можно оживлять не только фотографии, но и памятники архитектуры, древнегреческих философов или известные картины.

Видеоинструкцию того, как работает Swap Animation в этом приложении опубликовали на ютуб-канале компании. Ее можно посмотреть по ссылке.

Известные муралы столицы исполняют песню "Киевский вальс": видео ReFace