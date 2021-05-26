Сейчас злоумышленника задержали и объявили ему подозрение. Хотя он на камеру уже признался в содеянном.
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Надоел человек, поэтому хотел всех убить
К счастью, никого убить ему не удалось, но одна женщина в результате инцидента пострадала – пассажирка получила ожоги 2 степени и попала в больницу.
Примечательно, что злоумышленника помог задержать другой пассажир. Во время общения с правоохранителями он заявил, что ему "надоел человек".
Бросил бутылку в троллейбус. Хотел убить всех,
– отметил мужчина.
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Что ему грозит
Пока неизвестно, является ли вменяемым это лицо. Впрочем, задержанному грозит серьезный тюремный срок – до 15 лет или пожизненное.
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Детали инцидента
- Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку.
- В это время водитель троллейбуса прекратил движение и люди быстро вышли из салона.
- Речь идет о троллейбусе № 37.
Террорист – это местный житель, 1993 года рождения. Его действия квалифицировали по следующим статьям:
- умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах;
- покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное опасным способом.