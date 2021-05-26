Хотел всех убить, – мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в троллейбус в Киеве

В Киеве 26 мая на улице Теодора Драйзера на Троещине, мужчина бросил "коктейль Молотова" в троллейбус. Он пояснил, что ему "надоел человек", поэтому решил всех убить.

Сейчас злоумышленника задержали и объявили ему подозрение. Хотя он на камеру уже признался в содеянном.

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Надоел человек, поэтому хотел всех убить

К счастью, никого убить ему не удалось, но одна женщина в результате инцидента пострадала – пассажирка получила ожоги 2 степени и попала в больницу.

Примечательно, что злоумышленника помог задержать другой пассажир. Во время общения с правоохранителями он заявил, что ему "надоел человек".

Бросил бутылку в троллейбус. Хотел убить всех,

– отметил мужчина.

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Что ему грозит

Пока неизвестно, является ли вменяемым это лицо. Впрочем, задержанному грозит серьезный тюремный срок – до 15 лет или пожизненное.

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Детали инцидента

Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку.

В это время водитель троллейбуса прекратил движение и люди быстро вышли из салона.

Речь идет о троллейбусе № 37.

Террорист – это местный житель, 1993 года рождения. Его действия квалифицировали по следующим статьям: