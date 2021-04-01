В Умани между паломниками возник конфликт. Мужчина несколько раз выстрелил в другого. Пострадавшего госпитализировали в Уманскую городскую больницу, а нападавший сбежал в Киев.

Инцидент произошел 28 марта, примерно в 01:00, в переулке Пикивецком. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

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Детали стрельбы в Умани

Двое израильтян вышли на улицу "разобраться" из-за ссоры, но конфликт перерос в стрельбу. 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил, вероятно из пистолета, в ногу другому. Пострадавший получил телесные повреждения.

Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. При обыске полиция обнаружила и изъяла предметы, похожие на гильзы 9 миллиметрового калибра к травматическому оружию.

Правоохранители обнаружили футляр с металлическим шомполом для чистки ствола оружия / Фото Национальной полиции Черкасской области

Нападавший бежал в Киев

Мужчина уехал на автомобиле Audi в Киев. Его задержали в одном из отелей столицы. Полиция нашла травматический пистолет, который, по заключению эксперта, переделали в огнестрельное оружие.



Среди вещественных доказательств обнаружили переработанный пистолет / Фото Национальной полиции Черкасской области

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