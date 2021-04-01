Израильский конфликт в Умани: мужчина несколько раз прострелил ногу другому паломнику
В Умани между паломниками возник конфликт. Мужчина несколько раз выстрелил в другого. Пострадавшего госпитализировали в Уманскую городскую больницу, а нападавший сбежал в Киев.
Источник:Национальная полиция Черкасской области
Инцидент произошел 28 марта, примерно в 01:00, в переулке Пикивецком. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
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Детали стрельбы в Умани
Двое израильтян вышли на улицу "разобраться" из-за ссоры, но конфликт перерос в стрельбу. 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил, вероятно из пистолета, в ногу другому. Пострадавший получил телесные повреждения.
Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. При обыске полиция обнаружила и изъяла предметы, похожие на гильзы 9 миллиметрового калибра к травматическому оружию.
Правоохранители обнаружили футляр с металлическим шомполом для чистки ствола оружия / Фото Национальной полиции Черкасской области
Нападавший бежал в Киев
Мужчина уехал на автомобиле Audi в Киев. Его задержали в одном из отелей столицы. Полиция нашла травматический пистолет, который, по заключению эксперта, переделали в огнестрельное оружие.
Среди вещественных доказательств обнаружили переработанный пистолет / Фото Национальной полиции Черкасской области
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