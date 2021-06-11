Это было в районе Здолбуновской и Харьковского шоссе. Вероятно, что мужчина возвращался домой с работы и решил немного отдохнуть на лавочке. Соответствующее видео появилось в сети 10 июня.

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От удовольствия открыла клюв

Возле него прыгала ворона, решившая подойти вплотную к человеку – видимо, она чувствовала, что этот мужчина – очень добрый. Ворона ему понравилась, и он решил ее погладить, словно котика. Птица от удовольствия приоткрыла клюв.

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Обратите внимание! Совсем недавно мы рассказывали о другой истории человека и вороны – пернатые несколько раз нападали на прохожих. Эксперты пояснили, что так вороны защищали своих птенцов.