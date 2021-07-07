Предварительно известно, что 7 июля на Голосеевском проспекте в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в полицейских и закрылся в квартире. Полиция объявила спецоперацию "Гром".
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Преступник поджег квартиру
Во время переговоров с полицией злоумышленник поджег квартиры, где он закрылся. Спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали жителей жилого дома.
Из-за поджога из квартиры можно было заметить дым.
Преступника задержали
Голосеевского стрелка задержали и уже вывозят в полицейской машине,
– сообщают в телеграм-канале PavlovskyNews.
Известно, что правоохранители пошли на штурм квартиры. Вероятно, это случилось из-за того, что поведение мужчины стало неконтролируемым.
В МВД обнародовали фото задержания мужчины. Предварительно известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Силовики зашли в квартиру и задержали преступника / Фото МВД Украины
Что известно о стрельбе в Киеве: коротко
- Инцидент произошел в доме ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.
- Как сообщил в комментарии 24 каналу заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, патрульные прибыли на вызов из-за семейной ссоры.
- Однако владелец квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в направлении патрульных.
- Он ранил правоохранителя – тот получил дробное ранение руки и одного гражданского – ему дробь попала в лицо.
- Впоследствии мужчина закрылся внутри квартиры и никого не пускал. Родственники рассказали, что жилье якобы было выставлено на площадку СЕТАИ и продали без решения суда.
- Родственники рассказали, что мужчина забаррикадировался якобы из-за попытки рейдерского захвата квартиры.
- Из окон квартиры, где закрылся мужчина и которую поджег, также выглядывала женщина.