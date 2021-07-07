Мужчина, ранивший полицейского в Киеве, поджег квартиру, из окна шел густой дым: видео

В Киеве провели специальную полицейскую операцию. Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся. Спасатели ликвидировали пожар и задержали преступника.

Предварительно известно, что 7 июля на Голосеевском проспекте в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в полицейских и закрылся в квартире. Полиция объявила спецоперацию "Гром".

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Преступник поджег квартиру

Во время переговоров с полицией злоумышленник поджег квартиры, где он закрылся. Спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали жителей жилого дома.

Из-за поджога из квартиры можно было заметить дым.

Преступника задержали

Голосеевского стрелка задержали и уже вывозят в полицейской машине,

– сообщают в телеграм-канале PavlovskyNews.

Известно, что правоохранители пошли на штурм квартиры. Вероятно, это случилось из-за того, что поведение мужчины стало неконтролируемым.

В МВД обнародовали фото задержания мужчины. Предварительно известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.



Силовики зашли в квартиру и задержали преступника / Фото МВД Украины

Что известно о стрельбе в Киеве: коротко