Следователи столичной полиции сообщили о подозрении двум мужчинам, которые отобрали у киевлянина почти 5 миллионов гривен. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей.

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Если суд признает мужчин виновными, им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Заранее знали о планах потерпевшего

О преступлении полицейские узнали от самого мужчины, на которого напали на улице Евгения Харченко. Злоумышленники подбежали к машине потерпевшего, вытащили его из нее и избили. После этого они забрали сумку с деньгами и скрылись.

Как выяснили полицейские, двое мужчин 1966 и 1977 годов рождения знали о том, что киевлянин планирует заключить финансовую сделку. Поэтому в день выезда мужчины на оформление покупки квартиры фигуранты дела ждали его появления.

После совершения преступления мужчины якобы пытались сжечь свою машину.

Полицейские установили, где находятся вероятные преступники, и отправили за ними бойцов КОРДа.

Мужчины скрывались в Одессе. Там их и задержали.

Полицейские говорят, что один из подозреваемых уже неоднократно имел судимости за совершение имущественных преступлений.

Смотрите видео ограбления мужчины в Киеве: