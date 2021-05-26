Полиция разыскала преступника. Он сам дал о себе знать в соцсетях: извинился и предложил возместить убытки.
Предыстория Из-за гудка: в Киеве водитель внедорожника с битой избил другой – видео 18+
Действия правоохранителей: детали
- 26 мая следователи сообщили о подозрении 31-летнему уроженцу Херсонщины.
- Сейчас они готовят ходатайство об избрании меры пресечения.
- Расследование по статье хулиганство продолжается.
- Мужчину могут посадить на срок до 7 лет.
Инцидент с избиением: коротко
- 23 мая водитель Volkswagen Touareg нарушил правила дорожного движения во время разворота.
- Он не пропустил встречный автомобиль.
- В ответ водитель Ford начал аварийно тормозить и выразил свое раздражение сигналом.
- После того водитель Volkswagen начал преследовать автомобиль: подрезал и провоцировал на аварийные ситуации.
- Затем он остановился и подошел к водителю Ford: возник конфликт, тогда нарушитель достал биту, сфотографировал номера и несколько раз ударил водителя легковушки.
- Тот получил травму головы.
- Агрессивный водитель скрылся с места происшествия до приезда полицейских.
- Правоохранители сначала назвали одно имя нарушителя, а затем – другой мужчина появился сам.
Как произошел инцидент: видео