Полиция разыскала преступника. Он сам дал о себе знать в соцсетях: извинился и предложил возместить убытки.

Предыстория Из-за гудка: в Киеве водитель внедорожника с битой избил другой – видео 18+

Действия правоохранителей: детали

  • 26 мая следователи сообщили о подозрении 31-летнему уроженцу Херсонщины.
  • Сейчас они готовят ходатайство об избрании меры пресечения.
  • Расследование по статье хулиганство продолжается.
  • Мужчину могут посадить на срок до 7 лет.

Инцидент с избиением: коротко

  • 23 мая водитель Volkswagen Touareg нарушил правила дорожного движения во время разворота.
  • Он не пропустил встречный автомобиль.
  • В ответ водитель Ford начал аварийно тормозить и выразил свое раздражение сигналом.
  • После того водитель Volkswagen начал преследовать автомобиль: подрезал и провоцировал на аварийные ситуации.
  • Затем он остановился и подошел к водителю Ford: возник конфликт, тогда нарушитель достал биту, сфотографировал номера и несколько раз ударил водителя легковушки.
  • Тот получил травму головы.
  • Агрессивный водитель скрылся с места происшествия до приезда полицейских.
  • Правоохранители сначала назвали одно имя нарушителя, а затем – другой мужчина появился сам.

Как произошел инцидент: видео

 