Если мужчину признают виновным при рассмотрении дела по существу, его могут посадить на 5 лет. 16 июня служители Фемиды избрали ему меру пресечения.
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По мнению судей, для мужчины, который якобы толкнул врача в грузовик, достаточно домашнего ареста.
Шел навстречу велосипедисту
- По данным следствия, мужчина 1974 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения на обочине на Кольцевой дороге.
- В определенное время он вышел на проезжую часть и толкнул велосипедиста. От этого Виктор Заболотный упал и ударился об грузовик.
- Злоумышленник пытался уйти с места инцидента, но его задержал свидетель происшествия.
Задержанного передали полиции. Тот, пока следователи документировали обстоятельства инцидента, уснул на газоне. Следственные действия по открытого по поводу гибели велосипедиста уголовного дела продолжаются.