Киевлянина, который толкнул врача-велосипедиста Виктора Заболотного, посадили под домашний арест

Следователи полиции Киева инкриминируют нетрезвому пешеходу, который толкнул 27-летнего велосипедиста Виктора Заболотного в грузовик на Кольцевой дороге, нарушение действующих на транспорте правил.

Если мужчину признают виновным при рассмотрении дела по существу, его могут посадить на 5 лет. 16 июня служители Фемиды избрали ему меру пресечения.

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По мнению судей, для мужчины, который якобы толкнул врача в грузовик, достаточно домашнего ареста.

Шел навстречу велосипедисту

По данным следствия, мужчина 1974 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения на обочине на Кольцевой дороге.

В определенное время он вышел на проезжую часть и толкнул велосипедиста. От этого Виктор Заболотный упал и ударился об грузовик.

Злоумышленник пытался уйти с места инцидента, но его задержал свидетель происшествия.

Задержанного передали полиции. Тот, пока следователи документировали обстоятельства инцидента, уснул на газоне. Следственные действия по открытого по поводу гибели велосипедиста уголовного дела продолжаются.

Погибшим в результате трагического события оказался 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он работал в Киевской больнице №7 Киево-Святошинского района и на скорой помощи. У мужчины остались родители и жена.